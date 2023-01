BYD: Überraschungs-Moment auf heimischem Auto-Markt

Mit BYD setzt die nächste chinesische Pkw-Marke nach Europa über. Die drei neuen Modelle machen mit Pfiff, Charakter und hoher Qualität auf sich aufmerksam.

Wien – In Europa ist BYD ein Neuling, in China dagegen seit Jahren einer der größten Player. Und das nicht nur in der Auto-Branche – tatsächlich kommt das Unternehmen aus dem Bereich Batterie-Entwicklung und -Fertigung. Als das massentauglichste der drei neuen BYD-Modelle präsentiert sich der Kompakt-SUV Atto 3, der zugleich auch der jüngste und modernste in der Palette ist. Mit der neuen, kobaltfreien Lithium-Eisenphosphat-Batterie aus hauseigener Produktion feiert er auch eine technische Premiere und setzt sich mit 4,45 Metern Länge exakt ins Revier von VW ID.4 und 5. Auch bei der Leistung liegt der chinesische Fronttriebler mit 204 PS und 310 Newtonmetern Drehmoment mit den meistverkauften Varianten der deutschen Platzhirsche gleichauf.





Das glatte Außendesign ist proportioniert und gefällig, ohne deswegen beliebig zu wirken. Drinnen überrascht der Atto 3 mit einem pfiffigen Cockpit-Layout und vielen frischen Ideen, die so bisher noch niemand umgesetzt hat. Etwa mit an Gitarrensaiten erinnernde Bänder als Stauraum-Bespannung in den Türen oder den als schwenkbare, vertikale Ellipsen ausgeführten Belüftungselementen. Das Highlight im Cockpit ist zweifellos der zentrale, zwischen Hoch- und Querformat drehbare 15,6-Zoll-Touchscreen mit dem geläufigen, von Smartphone oder Tablet bekannten Android-System. Obendrein passt rundherum die Materialqualität: Wer hier Hartplastik sucht, muss schon in den Fußraum abtauchen – alles darüber ist hochwertig geschäumt, geledert oder mit ansprechenden Deko-Elementen bestückt.

Funktionell bleibt der Atto 3 ebenfalls nichts schuldig. Die Fahrzeugbalance ist tadellos, Ansprechverhalten und Agilität liegen mit 7,3 Sekunden für den Hundertersprint im guten Mittelbereich. Auch flott genommene Kurven überfordern das Fahrwerk nicht und im Handling bleibt der SUV neutral mit klassenüblicher Tendenz zum Untersteuern. Dass die Lenkung etwas leichtgängiger und der Druck am Bremspedal ein wenig fester sein könnten, ist Geschmackssache. Den WLTP-Verbrauch von 15,6 kWh je 100 Kilometer verpasste der China-Import im Praxistest trotz vieler Überlandstrecken und Winterkälte mit 16,9 kWh nur knapp – die Katalog-Reichweite von 420 Kilometern bleibt damit unter besseren Bedingungen auch in der Praxis realistisch.

Mit 45.000 Euro in der beinahe kompletten Comfort-Variante unterbietet der Atto 3 sogar das nicht üppig bestückte Basismodell des ID.4 um über 5000 Euro. Mit 2400 Euro Aufpreis ist die Vollausstattung samt elektrischer Heckklappe, dem größeren Schwenk-Touchscreen und ein paar Assistenzsystemen mehr drin.

Etwas schwerer werden es eventuell die Schwestermodelle haben – ganz einfach weil sie sich in der Oberliga versuchen, wo das Prestige extra zählt: Die schicke Limousine Han darf ohne Tadel als chinesischer Anti-Tesla bezeichnet werden und beeindruckt mit Premium-Auftritt wie auch -Ausstattung: Im Innenraum Leder, wohin das Auge reicht, ergänzt mit gleichwertig ansprechenden Bedien-Elementen und Display-Grafiken wie der kleine Bruder. Mit permanentem Allrad, 516 PS und 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h halten die Han-Daten jedem Premium-Vergleich stand und die Limousine bestätigt sie auch im Fahrtest mit durchwegs tadellosen Eigenschaften. Gleiches gilt für den siebensitzigen SUV Tang, der etwa am Mercedes EQC oder BMW iX gemessen werden kann und mit der gleichen technischen Mitgift wie die Limousine aufwartet. Allerdings sind die beiden chinesischen Nobel-Hobel mit jeweils 70.800 Euro in diesem Segment echte Sonderangebote.

Mercedes modifiziert sein CLA-Duo Die größeren Schlagzeilen macht Mercedes derzeit, wenn sich ein neues EQ-Modell ankündigt, also ein rein elektrisch fahrendes Auto. Noch ist die Flotte der Schwaben jedoch recht umfangreich mit Baureihen bestückt, die mit konventionellen Verbrennungsmotoren das Geschäft machen, allenfalls garniert mit Plug-in-Hybrid-Derivaten. Dazu zählt der schöne Grenzgänger zwischen Kompakt- und Mittelklassesegment, der CLA mitsamt Kombi-Ableger Shooting Brake. Das Duo, so viel ließ Mercedes in dieser Woche klar durchblicken, erhält eine Modellpflege mit einigen Neuerungen. Die Mercedes-Designer durften beim CLA die Front und das Heck teilweise neu zeichnen, was sich unter anderem in einer neuen Frontschürze, einem veränderten Kühlergrill sowie in einem neuen Heckdiffusor niederschlägt. Ab Werk stattet Mercedes die modellgepflegten CLA-Versionen mit „LED-High-Performance-Scheinwerfern“ aus. Im Innenraum verweist Mercedes auf den „frei stehenden Doppel-Screen“, der ab Werk aus einem 7-Zoll-Ins­trumentarium und einem 10,25-Zoll-Touchscreen besteht. Gegen Aufpreis gibt es zwei 10,25-Zoll-Displays in „Wide-Screen-Optik“. Jeder CLA ist mit Komfortsitzen mit der Artico-Ledernachbildung und „dreidimensional geprägtem Stoff“ bestückt. Natürlich hat Mercedes auch bei den Fahrerassistenzsystemen und bei der Komfortausstattung nachgeschärft, keine Überraschung bietet dagegen das Motorenprogramm, das ein Leistungsspektrum abdeckt, das von 116 bis 421 PS (AMG) reicht. Ausnahme: Die Plug-in-Hybriden sind nun etwas stärker. (hösch)