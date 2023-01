Facelift für DS 3 E-Tense: Stromernd im Paella-Paradies

Valencia – Die lange Leidens- und auch Erfolgsgeschichte begann vor 14 Jahren: Die Groupe-PSA-Tochter Citroën hatte sich zuvor entschieden, eine neue Submarke zu gestalten, und zwar unter dem Kürzel DS, sozusagen in Erinnerung an die traditionsreiche Design-Ikone DS (Deesse, die Göttliche). Anfang 2009 präsentierte Citroën unter großem Aufwand und doch leicht versteckt den DS 3. Es sollte noch mehr als ein Jahr vergehen, bis der aufgepeppte Kleinwagen auf C3-Basis zu den Händlern gelangte. Optisch hob sich das Modell vom Standard ab, auch in puncto Ausstattung legte das Modell einiges vor. Offenbar war das Groupe-PSA-Management so zufrieden, dass ein paar Jahre später die Ablösung von Citroën beschlossen werden konnte. DS Automobiles agierte fortan selbstständig, jedenfalls nach außen. Überschaubar blieb im Großen und Ganzen die Modellpalette und sie ist es bis heute noch. Was die Namensgebung anbelangt, wird immer noch experimentiert, wie auch und vor allem am DS 3 ersichtlich ist. Die zweite Generation kam 2019 mit dem Namenszusatz Crossback auf den Markt, um SUV-Nähe zu suggerieren. Mit dem nun erfolgenden Facelift entfällt das Attribut Crossback wiederum, für die Kleinwagenbezeichnung reicht DS 3.