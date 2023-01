Was Promis eher nicht sagen würden: „maschek“ viermal im Innsbrucker Treibhaus

Innsbruck – Juli, die Hündin von UHBP Alexander Van der Bellen bellt. Kein Wunder beim Nachnamen ihres Herrl Präsidenten. Wenn Bundeskanzler Karl Nehammer spricht, bellt er ebenfalls, laut und unverständlich. Außerdem klopft der Kanzler Schultern und schüttelt Hände derart massiv, dass besagte Körperteile sich in Brösel aufzulösen drohen. Und die Steirer, die bellen souwiasou: egal, ob sie auf gut Vizekanzlerisch Kogler heißen oder landeshauptmännlich neuerdings Drexler (der, „weil nahe an Mur und Mürz gebaut“, auch durchaus Tränen der Rührung auf Lager hat).

So sieht sie aus, die akustische Welt der zwei unter dem Markennamen maschek vereinten Lästermäuler vom Dienst. Dieser Tage machen Peter Hörmanseder und Robert Stachel wieder Station im Treibhaus, um über das Politjahr 2022 zu bilanzieren – mit satirisch-heiteren Wortspenden, die sie Promis ungeniert in den Mund legen.

Vier ausverkaufte Auftritte an drei Innsbruck-Tagen, das muss dem Zweiergespann erst einmal jemand nachmachen. Ein solches Kunststück brachten früher vielleicht die Zweibrett-Tempobolzer einer so genannten Skination zustande: „sechs Österreicher unter den ersten fünf“ und so.