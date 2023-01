Rublew und Rune im Melbourne-Achtelfinale, Erler/Miedler out

Der Tiroler und der Niederösterreicher unterlagen bei ihrem Grand-Slam-Debüt in der zweiten Doppelrunde dem Tschechen Jiri Lehecka und dem Slowaken Alex Molcan 5:7,5:7.

Melbourne – Dominic Thiems Auftakt-Bezwinger Andrej Rublew steht bei den Tennis-Australian-Open im Achtelfinale. Der Russe (Nr. 5) besiegte am Samstag in der dritten Runde den Briten Daniel Evans (25) 6:4,6:2,6:3 und spielt nun gegen Holger Rune (9) um ein Viertelfinalticket. Der Däne gab dem Franzosen Ugo Humbert mit 6:4,6:2,7:6(5) das Nachsehen. Bei den Frauen kamen Aryna Sabalenka (BLR-5) und Belinda Bencic (SUI-12) sicher in Runde vier.





Alexander Erler/Lucas Miedler schieden aus. Der Tiroler und der Niederösterreicher unterlagen bei ihrem Grand-Slam-Debüt in der zweiten Doppelrunde dem Tschechen Jiri Lehecka und dem Slowaken Alex Molcan 5:7,5:7. In beiden Sätzen servierten die Österreicher voraus, bis zum 5:5 ging es jeweils mit dem Service. Erler/Miedler hatten das Match über keinen Breakball und als Aufschläger deutlich mehr Mühe als ihre Gegner. Jeweils bei 5:5 mussten die Wien-Sieger das entscheidende Break hinnehmen. Österreich ist in Melbourne nun noch durch Joel Schwärzler bei dessen ersten Junior-Grand-Slam-Turnier vertreten.

Rublew garnierte seinen Sieg über Evans mit 60 Winnern, Rune wiederum schien durch ein Umknöcheln Anfang des zweiten Satzes aus der Bahn geworfen zu werden. Nach einem „medical time-out“ dominierte der erst 19-Jährige das Match aber weiter. „Es war nach dem Sturz hart, ich hatte vor allem Schmerzen im Handgelenk. Aber ich bin froh, dass ich drangeblieben in und es in drei Sätzen geschafft habe“, sagte Rune. Beim bisher einzigen Duell mit Rublew blieb er im vergangenen November auf seinem Weg zum Pariser Masters-1000-Titel im Achtelfinale mit 6:4,7:5 siegreich.