Rassismus-Eklat: Tote Hosen skeptisch zu Pantera-Auftritt bei "Rock im Park"

Nürnberg – In der Debatte um den Auftritt der Metalband Pantera bei den Musikfestivals "Rock im Park" und "Rock am Ring" hat sich nun auch die Band Die Toten Hosen geäußert. Die Rockband um Frontman Campino soll ebenfalls bei den Zwillingsfestivals Anfang Juni auftreten. Die Musiker bezeichneten ein Video, in dem sich Pantera-Sänger Phil Anselmo 2016 auf einer Bühne rassistisch geäußert und den Hitlergruß gezeigt haben soll, als "abstoßend und widerlich".

Auch wenn er sich danach entschuldigt habe und seitdem beteuere, dass er kein Rassist sei, bleibe die Frage, wie glaubwürdig seine Entschuldigung sei, schrieb die Band auf ihrer Facebook-Seite. Die Toten Hosen seien Phil Anselmo nie begegnet und könnten nicht beurteilen, wie es um seine wahre Gesinnung stehe. "Die ganze Situation empfinden wir als kompliziert und unglücklich." Zugleich verweist die deutsche Rockband darauf, dass Pantera in diesem Jahr auf zahlreichen Festivals zusammen mit Bands auftrete, die "schwerlich in die rechte Ecke zu stellen sind". Die Mehrheit der Rockmusikwelt scheine dem Sänger seine Läuterung abzunehmen, schrieben die Musiker. Pantera reagierte zunächst nicht auf Anfragen.

Zuvor hatten sich bereits zahlreiche Nutzer etwa bei Instagram kritisch über den geplanten Auftritt der US-Band bei "Rock im Park" und "Rock am Ring" geäußert. Auch die Grünen im Nürnberger Stadtrat hatten den Veranstalter aufgefordert, den Auftritt von Pantera zu überdenken und die Band wieder auszuladen. Die Veranstalter erklärten dagegen, man habe im Vorfeld das Gespräch mit Pantera und dem Management gesucht. "In mehreren Gesprächen wurde uns glaubwürdig versichert, dass Phil Anselmos Verhalten von 2016 in keinem Fall die Ansichten der Band widerspiegelt und er sein Auftreten aufrichtig und tief bereut", hieß es in einer Stellungnahme. Pantera wird heuer auch in Österreich auftreten: Am 31. Mai spielt die Band im Wiener Gasometer. (APA/dpa)