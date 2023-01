Paketzusteller in der Steiermark vergriffen sich an Retoursendungen

Obwohl die Polizei zahlreiche verdächtige Pakete sicherstellen konnte, streiten die beiden Verdächtigen alles ab. Sie geben an, die Ware legal erworben zu haben. Nachweisen können sie das allerdings nicht.

Kalsdorf/Graz – Zwei Paketzusteller in der Steiermark dürften seit September 2022 diverse Waren aus Rücksendungen gestohlen haben. Ermittler kamen nach einer Anzeige eines Gewerbetreibenden auf die Spur der beiden Kroaten im Alter von 38 und 44 Jahren. Bei Hausdurchsuchungen am Freitag in den Wohnungen der beiden Verdächtigen wurden zahlreiche mittel- und hochpreisige Schuhe, Kleidung und Elektroartikel - teilweise noch originalverpackt - gefunden. Die Männer streiten die Diebstähle ab.





Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte, hatten sich die Fälle seit September gehäuft. Offenbar konnten immer öfter Retoursendungen Kunden nicht gut geschrieben werden, weil in den zurückgeschickten Paketen Ware fehlte. Nachdem ein Händler Anzeige erstattet hatte, kontrollierten die Ermittler sämtliche Sendungsverläufe. Dabei wurde festgestellt, dass in allen Fällen die Retourpakete dasselbe Verteilzentrum in Kalsdorf bei Graz passiert hatten.

Die Polizeiinspektion Kalsdorf forschte die beiden Verdächtigen aus, die jeweils einen Nebenwohnsitz in einem Mehrparteienhaus in Graz haben. Die beiden Einzimmerwohnungen wurden am Freitag schließlich durchsucht und die Beamtinnen und Beamten wurden fündig: Die verpackten Waren dürften aus den Retoursendungen gestohlen worden sein. Die Verdächtigen streiten das ab. Sie hätten alles legal erworben. Dafür konnten sie allerdings keine Belege vorweisen. Die Waren wurden vorläufig sichergestellt.