Anzeige gegen WKÖ-Spitzen Mahrer und Kopf wegen Pensionszahlungen

Man habe "aufgrund der dichten Verdachtsmomente" Anzeige erstattet – auch zu zehn weiteren Fällen, zitiert die Krone Anwalt Manfred Arbacher-Stöger. Angezeigt hat die Kanzlei WKÖ-Präsident Harald Mahrer, Generalsekretär Kopf und dessen Stellvertreter Herwig Höllinger. Sie hätten eine Sonderpensionsregelung für Kopf (ab 2018) unterschrieben, obwohl es eine solche in der Kammer seit 2012 eigentlich nicht mehr gegeben habe, wird der WKÖ-Spitze in der Sachverhaltsdarstellung vorgeworfen. Es stelle sich also die Frage, ob Geld aus der von den Mitgliedern zwangsweise entrichteten Kammerumlage gesetzeswidrig verwendet wurde.