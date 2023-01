EU-Agrardirektor Burtscher: Grüne Wende für Landwirtschaft alternativlos

Berlin – Wolfgang Burtscher, Generaldirektor für den Agrarbereich in der EU-Kommission, hält die ökologische Transformation der Landwirtschaft angesichts des Klimawandels und seinen Auswirkungen für unabdingbar. Kurzfristig würden Maßnahmen in diesem Bereich für die Landwirte aber wirtschaftliche Einbußen bedeuten, räumte der Beamte vor Journalistinnen und Journalisten am Rande der Grünen Woche in Berlin ein.