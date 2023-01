Bandenkriminalität in Schweden: Ein Toter bei Schüssen bei Stockholm

Mehrere Schießereien und eine Explosion hielten in der Nacht die Einsatzkräfte in Stockhom in Atem. Schweden ringt seit einigen Jahren mit einer um sich greifenden Bandenkriminalität, die nun zu eskalieren scheint.

Stockholm – Bei Gewaltverbrechen vermutlich im Zusammenhang mit Bandenkriegen ist in Schweden ein Mann getötet worden. In und um Stockholm wurden in der Nacht auf Samstag mehrere Schießereien und eine Explosion gemeldet. Festnahmen gab es zunächst nicht. "Die Bandenkriminalität eskaliert", sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson dem Sender SVT.





"Das sind Menschen mit einem extremen Gewaltpotenzial, die auf der Suche nach Rache oder Status die Sicherheit und Freiheit anderer Menschen bedrohen", so Kristersson weiter. Schweden ringt seit einigen Jahren mit einer um sich greifenden Bandenkriminalität. 2022 kam es in dem EU-Land zu 388 Schusswaffenvorfällen. 61 Menschen starben dabei. Opfer und Täter sind dabei immer häufiger Minderjährige.

Fünf schwere Gewaltverbrechen binnen zehn Stunden

Beamte fanden das Todesopfer am späten Freitagabend mit Schussverletzungen in Solna bei Stockholm. Auch aus Fruängen und Tumba südwestlich der Hauptstadt wurden Schüsse gemeldet, zudem im Südstockholmer Bezirk Skarpnäck eine Detonation. Vermutlich würden die Taten zusammenhängen, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in den Vortagen hatte es Schießereien und Detonationen gegeben.

"Es ist eine sehr angespannte Situation mit fünf schweren Gewaltverbrechen innerhalb von zehn Stunden. Das ist nicht die Norm und ist in dieser Spirale der Gewalt noch nie vorgekommen", sagte die Sprecherin. Der Polizeiexperte für Bandengewalt, Gunnar Appelgren, sprach von einem sehr ernsten Konflikt. Es gehe um Töten oder Getötetwerden.