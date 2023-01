Frankfurt neuer Zweiter, Freiburg ging in Wolfsburg 0:6 unter

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt hat am Samstag in der deutschen Bundesliga den Sprung auf Rang zwei geschafft. Das Team von Oliver Glasner feierte gegen Schalke einen 3:0-Heimsieg und liegt damit dank der besseren Tordifferenz vor dem SC Freiburg, der beim VfL Wolfsburg 0:6 verlor. Dabei gelangen Patrick Wimmer ein Tor und ein Assist für die „Wölfe“. Heimsiege gab es auch für Union Berlin (3:1 gegen Hoffenheim) und Bochum (3:1 gegen Hertha). Stuttgart und Mainz trennten sich 1:1.

Die erste Liga-Runde im neuen Jahr war am Freitag mit einem 1:1 zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern eröffnet worden. Die Münchner haben nun fünf Punkte Vorsprung auf die Frankfurter, für die Jesper Lindström in der 22. Minute das erste Tor erzielte. Danach ließ das Schlusslicht aus Gelsenkirchen einige Chancen aus, ehe Rafael Borre (84.) und Aurelio Buta (91.) den Erfolg der Hessen fixierten.

Kalt erwischt wurde der SC Freiburg in Wolfsburg - Wimmer sorgte bereits in der zweiten Minute für die Führung der Gastgeber und bereitete außerdem das 2:0 durch Jonas Wind vor (28.). Der Däne stellte in der 37. Minute auf 3:0, danach trugen sich noch Yannick Gerhardt (56.), Ridle Baku (80.) und Luca Waldschmidt (94./Elfmeter) in die Schützenliste ein. Wimmer wurde in der 78. Minute ausgetauscht, bei den Gästen war Michael Gregoritsch bis zur 71. Minute im Einsatz. Der zuletzt angeschlagene Philipp Lienhart kam in der 57. Minute auf den Platz.