„Stimmung ist großartig": Kitzbühel wieder in Skiparty-Laune – so wie früher

Das Feiern haben die Skifans in den letzten zwei Jahren nicht verlernt, und so wurde in Kitzbühel am Samstag wieder Party gemacht ganz wie früher.

Kitzbühel – Es schneit leicht, der Tag erwacht langsam und Kitzbühel ist noch ganz ruhig, doch schon so zeitig in der Früh ist zu spüren: Das wird wieder ein ganz besonderer Tag. Denn es ist Hahnenkammsamstag und endlich dürfen die Fans wieder an den Fuß der Streif kommen.





Die Moderatoren Stefan Steinacher und Didi Ziesel stärken sich vor dem Rennen mit DJ Marco Jägert. © Thomas Böhm

Bei einem gemütlichen Frühstück starten die Stimmen der Streif Stefan Steinacher und Didi Ziesel mit DJ Marco Jägert in den Tag. Sie sind wie immer in Kirchberg untergebracht und das hat einen besonderen Grund. „Wir fahren mit der Fleckalmbahn auf und fahren dann mit den Ski die Streif runter, bevor wir uns ins Zielhaus begeben“, schildert Steinacher und sagt weiter: „Wenn wir dann mit den Ski von der Ehrenbachhöhe zum Starthaus fahren, ist es so unglaublich ruhig, das ist immer ein ganz besonderer Moment.“ Bei der Fahrt über die Streif kommt dann langsam die Nervosität, und auf der Hausbergkante sehen sie dann schon die Skifans.

Pablo beseitigt den Schnee vor seinem Caffè Beluna, bevor die Partygäste in die Stadt kommen. © Thomas Böhm

Unter ihnen auch Daniel mit seinen Freunden. Sie sind mit dem Bus aus Vorarlberg angereist und sind nicht zu übersehen. Denn auf ihrem Plakat grüßen sie nicht einen der Skistars, sondern den Sportmoderator Rainer Pariasek. Als Gruppe sind sie das erste Mal in Kitzbühel. „Die Stimmung ist großartig“, schildert der Vorarlberger.

Vor dem Rennen richtig viel Arbeit hat Markus Moser von den ÖBB. Er ist der Gesamtleiter des Bahnverkehrs an dem Tag am Hahnenkamm. „Schön, dass wir wieder die Fans nach Kitzbühel bringen können. Trotz der Zwangspause läuft alles wieder reibungslos heute“, schildert Moser.

Nicht mit dem Zug, sondern mit dem Bus nach Kitzbühel gekommen ist Florian mit seinen Freunden aus Vorarlberg. Die Gruppe ist mit ihren Zebra-Kostümen nicht zu übersehen. „Wir bleiben offiziell bis zur Siegerehrung und alles andere ist spontan“, lacht Florian und macht sich mit seinen Freunden auf, einen guten Platz zu suchen. Mit gutem Blick und nicht weit weg von einer Bar.

Diese Zebras sind aus Vorarlberg angereist, um Rainer Pariasek zu grüßen. Der ließ es sich nicht nehmen, ein Foto mit der Gruppe zu machen. © Thomas Böhm

Schon zum vierten Mal dabei sind Collin und Georg aus München. „Die Stimmung ist wie immer großartig“, sagt Collin. Er ist mit seinen Freunden bereits seit Donnerstag da und wird auch nicht bis heute Sonntag bleiben. „Am Sonntag geht’s zum Tiefschneefahren, da schauen wir nicht mehr zu“, erklärt Georg.

Melanie hat als Dirigentin die Eichleguugger aus der Schweiz fest im Griff. © Thomas Böhm

Extra für Beat Feuz angereist ist Fabienne mit ihrem Freund Beat aus der Schweiz. „Wir sind das erste Mal in Kitzbühel und sind wegen dem letzten Rennen von Beat gekommen“, schildert Fabienne. Dabei werden sie den Tag voll auskosten. „Wir bleiben natürlich bis am Abend“, betont die Schweizerin.

Seit 25 Jahren Fixstarter am Fuße der Streif: Christian und Daniel aus Oberösterreich. © Thomas Böhm

Ebenfalls nicht zum ersten Mal in Kitzbühel sind die beiden als Giraffen verkleideten Oberösterreicher Christian und Daniel. Sie kommen schon seit 25 Jahren nach Kitzbühel. Für sie ist klar: „Es ist wieder wie früher.“ Ihr Tag hat schon um 5 Uhr begonnen, „aber vor der Siegerehrung fahren wir sicher nicht heim“, sind die beiden Giraffen überzeugt. Schon seit Jahren für gute Stimmung vor, beim und nach dem Rennen sorgen die Eichleguugger aus Eich in der Schweiz. Mit ihren musikalischen Einlagen und ihrem Outfit sind sie ein heißbegehrtes Fotomotiv.

Gaumenfreuden aus Slowenien: Katja bietet den Party­gästen Mini-Pancakes an. © Thomas Böhm

Dass die Fans das Feiern nicht verlernt haben, zeigt sich nach dem Rennen dann auch in der Stadt, hier steigt nach drei Jahren Pause wieder die berühmte Innenstadtparty. Und auch die Standl-Betreiber sind wieder gut in Form. Von Käse-Baguettes bis hin zu Crepes gibt es alles, was das Herz begehrt bei Madeleine und Alexandra. Süßes findet man auch bei Puffy aus Slowenien. Ein Unikum auf der Party ist Dominik mit seinem kleinen Kaffeemobil. „Die Nachfrage ist sehr gut, ich bin ja auch der Einzige“, lacht der Wörgler. Wie er ist auch das KC750 erstmals dabei, das Kulturcafé der Stadt Kitzbühel. Standesgemäß schenkt man aus einer alten Hahnenkammgondel aus.