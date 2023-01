Grüne Ernährung: Wer soll das bezahlen?

Berlin – In Berlin hat am Freitag die weltgrößte Agrarmesse „Internationale Grüne Woche“ begonnen. Rund 60 Länder präsentieren dort den rund 300.000 erwarteten Besuchern landestypische Kulinarik und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Auch Österreich ist vertreten, nicht nur mit zwei Dutzend Ausstellern, sondern auch mit der Spitze der heimischen Agrarpolitik, denn die Grüne Woche gilt auch als größtes informelles Treffen von landwirtschaftlichen Entscheidungsträgern. Vor allem der Klimawandel, steigende Preise, der Krieg in der Ukraine und die damit wachsenden Anforderungen an die Landwirtschaft sorgen für Diskussionen.