Schlägerei in Kitzbühel: Zwei (Schwer-)verletzte und eine gestohlene Jacke

Ein 17- und ein 20-Jähriger gerieten sich in der Hinterstadt in die Haare. Der Ältere wurde durch einen Tritt gegen den Kopf schwer verletzt. Dem Jüngeren wurde eine teure Jacke gestohlen.

Kitzbühel – Am Hahnenkammwochenende kam es in der Kitzbüheler Hinterstadt zu einer Schlägerei zwischen zwei jungen Männern. Nach einer vorerst verbalen Auseinandersetzung am Samstag gegen 20.45 versetzte ein 20-jähriger Einheimischer seinem 17-jährigen Kontrahenten laut Polizei ohne Vorwarnung mehrere Faustschläge ins Gesicht. Es folgte eine kurze Rangelei, worauf der Ältere die Flucht ergriff. Der 17-jährige Deutsche folgte seinen Kontrahenten, holte ihn ein und beide kamen zu Sturz. Der 17-Jährige raffte sich auf und trat dem 20-Jährigen mit dem Fuß gegen den Kopf.