„Corona wird bleiben": Für Rauch soll Krisenmodus aber enden

Welche Maßnahmen konkret wann abgeschafft werden, darauf wollte sich Rauch nicht festlegen, auch nicht dazu, ob etwa die Maskenpflicht in den Krankenanstalten bestehen bleiben könnte. Man bereite dies alles sorgfältig vor und kommuniziere es erst danach. "Da muss man mit den Bundesländern reden, Verträge müssen neu gestaltet werden, es muss geklärt werden, was heißt es Vulnerable weiterhin zu schützen, wie kann die Impfung von den Impfzentren in den niedergelassenen Bereich verlagert werden", skizzierte Rauch die Herausforderungen. "Das sorgfältig vorzubereiten und erst dann auf den Tisch zu legen ist mein Zugang." Wichtig sind ihm "bundesweit einheitliche Regelungen, die klar und nachvollziehbar" sind.

Die von ihm angekündigte Novelle des Epidemiegesetzes will Rauch noch in dieser Legislaturperiode – also bis Herbst 2024 – umsetzen. Rauch verwies darauf, dass das Epidemiegesetz in seinen Kernelementen aus dem Jahr 1913 stammt. "Das war und ist nicht tauglich, um eine Pandemie bewältigen zu können. Deswegen war es notwendig, ein Hilfsgesetz zu machen, das COVID-19-Maßnahmengesetz. Das jetzt sozusagen in ein 'Ganzes' zu bekommen, das ist eine Riesenaufgabe", ist sich Rauch der Herausforderung bewusst. Um bis Ende 2024 fertig zu sein, müsse man die Gesetzesnovelle noch Ende 2023 in Begutachtung schicken, so Rauch.