Zwei Siege am „Super-Sonntag“: Tiroler Lamparter in Klingenthal überragend

Johannes Lamparter war am Sonntag der Mann des Tages im Weltcup der Nordischen Kombinierer: Der Absamer jubelte innerhalb weniger Stunden über gleich zwei Siege. MIt ihm jeweils am Podest: ÖSV-Teamkollege Franz-Josef Rehrl und WC-Dominator Jarl Magnus Riiber.

Klingenthal – Johannes Lamparter mit einem Doppelsieg und Franz-Josef Rehrl mit den Plätzen zwei und drei haben beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal für einen rot-weiß-roten „Super-Sonntag“ gesorgt. Im ersten Bewerb, der in der Früh mit dem am Samstag wegen Windböen verschobenen Springen endete, lag Lamparter vor seinem Landsmann. Im eigentlichen Sonntagbewerb schlug Lamparter dann ein zweites Mal zu, diesmal vor Weltcup-Leader Jarl Magnus Riiber aus Norwegen und Rehrl.