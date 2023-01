Feller fädelte als Halbzeitführender ein, Kitzbühel-Sieg an Schweizer Yule

Manuel Feller muss weiter auf seinen ersten Podestplatz in Kitzbühel warten. Der Tiroler fädelte am Sonntag als Halbzeitführender im zweiten Durchgang nach wenigen Toren ein. Der Sieg ging an den Schweizer Daniel Yule, der von Rang sieben auf Platz eins nach vorne raste. Bester Österreicher: Adrian Pertl als Neunter.