Yule siegt, Drama um Halbzeitführenden Feller: „Den Besten schon passiert"

Manuel Feller muss weiter auf seinen ersten Podestplatz in Kitzbühel warten. Der Tiroler fädelte am Sonntag als Halbzeitführender im zweiten Durchgang nach wenigen Toren ein. Der Sieg ging an den Schweizer Daniel Yule, der von Rang sieben auf Platz eins nach vorne raste. Bester Österreicher: Adrian Pertl als Neunter.

Kitzbühel – Manuel Feller verpasste den Heimsieg in Kitzbühel und erlebte stattdessen eine bittere Enttäuschung. Der Tiroler ging am Sonntag als Slalom-Halbzeitführender mit fast neun Zehntelsekunden Vorsprung auf die Strecke, fädelte jedoch nach wenigen Toren ein.





So ging der Sieg an den Schweizer Daniel Yule, der vor 20.000 Skifans in der Gamsstadt Vorjahressieger Dave Ryding (+0,40) aus Großbritannien und den Norweger Lucas Braathen (+0,41) auf die weiteren Podestplätze verwies.

📊 Weltcupstände Herren 🏆 Gesamtweltcup 1. Marco Odermatt (SUI) 1186 Punkte

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 961

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 710

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 677 🏆 Slalomweltcup 1. Lucas Braathen (NOR) 370 Punkte

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 365

3. Daniel Yule (SUI) 334

4. Loic Meillard (SUI) 262

5. Manuel Feller (AUT) 241

Bester Österreicher war Adrian Pertl (+0,72) als Neunter. Fabio Gstrein (+1,13) war unmittelbar dahinter Zehnter. Der Michael Matt (+1,82) belegte Rang 19, Dominik Raschner (+2,54) wurde 21. Marco Schwarz handelte sich mit einem schweren Fehler auf der eisigen Piste im ersten Durchgang zu viel Rückstand ein und verpasste die Qualifikation für das Finale, Johannes Strolz fädelte ein.

Yule sprang in der Entscheidung vom siebenten Platz ganz nach vorne. „Irgendwie ist es eine Liebesgeschichte mit Kitz“, sagte der Schweizer im ORF-Interview. Bereits 2020 hatte er den Slalom auf dem Ganslernhang für sich entschieden. „Hier zweimal zu gewinnen ist einfach unglaublich“, ergänzte Yule, der nicht mehr mit Platz eins gerechnet hätte. „Es tut mir wirklich leid für Felli. Er ist gut drauf und attackiert immer.“ Der 29-Jährige hatte in dieser Saison schon in Madonna di Campiglio gewonnen.

📽️ Video | Die Siegesfahrt von Yule

Feller zeigte sich in einer ersten Reaktion gefasst. „Das ist im Slalom halt so, dass es das Einfädeln gibt. Das gibt es in keiner anderen Disziplin. Das ist den Besten schon passiert“, meinte er nach seinem Missgeschick in einer Haarnadel-Kombination. „Ich kann mir nichts vorwerfen, habe eigentlich ein gutes Gefühl gehabt. Es ist dann einfach schnell gegangen.“

Der 30-Jährige ist in Fieberbrunn und damit nur knapp zehn Kilometer Luftlinie von Kitzbühel zu Hause. Einen Heimsieg hier hatte er mehrfach als eines der größten Ziele in seiner Karriere beschrieben. „Ich habe es probiert. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal mit so einer Form da herkomme.“ Für das Publikum tue es ihm besonders leid. „Jeder ist voller Euphorie, dann sehen sie mich nicht einmal über die erste Kuppe kommen.“

Er verspüre eine Leere, es werde einen Tag dauern, bis er das verdaut habe. „Aber das geht bei mir relativ schnell. Ich blicke nach vorne, es stehen zwei coole Rennen vor der Tür, auf die freue ich mich. Ich werde voll drauflosfahren, in Schladming gilt volle Attacke.“

Pertl war ob seines zweiten Top-Ten-Resultats in seinem Comeback-Winter – Neunter war er bereits in Madonna gewesen – nicht unzufrieden. „Im ersten wäre vielleicht noch ein bissl was möglich gewesen, im zweiten hätte ich schon gern Grün aufleuchten sehen“, sagte der Kärntner. „Ein paar Zehntel fehlen, aber es ist ein sehr gutes Ergebnis.“ Ähnlich analysierte Gstrein die Situation. „Die Leistung geht sicher besser, aber ich bin einmal zufrieden, dass ich wieder ein Ergebnis habe“, betonte der 25-Jährige. „Das Ziel ist natürlich immer, weiter vorne zu sein.“

Während sich Matt trotz fehlender Erfahrungswerte mit seinem neuen Material bei härteren Bedingungen noch ins Finale rettete („Der zweite Lauf war schon deutlich besser, im Steilen war es trotzdem noch so, wie ich es gern hätte“), war Schwarz massiv gefrustet. „Scheiße ist es mir gegangen. Ich habe die falsche Abstimmung gewählt vom Ski her“, erklärte der Kärntner. Die Piste sei „weit weg von einem Eislaufplatz“ gewesen. „Es sind leichte Rippen drin, man hat einen sehr guten Grip.“ Ein Rennen so wegzuschmeißen, „tut natürlich brutal weh. Jetzt konzentriere ich mich auf Schladming“.

Für Strolz war es im sechsten Saison-Slalom der fünfte Ausfall. „Es tut brutal weh. Das Rennfahrerherz blutet“, meinte der Vorarlberger, der dennoch guter Dinge ist. „Wenn ich fahre, was ich kann und was möglich wäre, mache ich mir keine Sorgen.“ Das WM-Ticket nach Frankreich hat Strolz auch vor den zwei davor noch ausständigen Slaloms quasi in der Tasche. In der Kombination gilt der Peking-Olympiasieger als Medaillenanwärter.

Für die Skiherren geht es nun nach Schladming weiter. Am Dienstag (Slalom) und Mittwoch (Riesentorlauf) stehen gleich zwei Nightraces auf dem Programm. Mit TT.com seid ihr bei beiden Rennen live dabei!