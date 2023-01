Von Innsbruck bis Zirl: Drogenlenker lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Innsbruck – Eine lange Liste an Straftaten wird einem Autofahrer nach einer Verfolgungsjagd am Samstag in Innsbruck angelastet. Die Polizei wollte den 21-Jährigen anhalten, nachdem dieser gegen 19.15 beim Einbiegen von der Amraser-See-Straße in die Grenzstraße beinahe mit dem Gegenverkehr kollidiert war. Der Anhalteversuch war jedoch vergeblich, woraufhin sich eine Verfolgungsjagd entwickelte, die erst über die Inntalautobahn und schließlich über die B 171 im Bereich der Standschützenkaserne führte. Mehrere Polizeistreifen waren dem Flüchtigen auf den Fersen.