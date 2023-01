Diebe in Stams am Werk: Bewohner trafen vor Haus auf Einbrecher

Stams – Gewaltiger Schreck für Bewohner eines Hauses in Stams: Als sie am Samstag nach Hause kamen, trafen sie auf Einbrecher, die sich gerade aus dem Staub machen wollten. Die beiden waren wohl zwischen 17.30 und 18.25 Uhr durch ein gekipptes Fenster im Keller in das Haus eingedrungen. Die Täter durchsuchten die Wohnräume des Hauses und ließen Bargeld und Schmuck mitgehen.