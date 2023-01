EZB könnte Zinsen in Februar und März um je 0,5 Punkte erhöhen

Bei den Zinsen geht es im Euroraum weiter nach oben. Im Februar und Märzen dürften jeweils Erhöhungen um einen halben Prozentpunkt anstehen. Und in diesem Tempo könnte es auch in den kommenden Monaten weitergehen.

Amsterdam, Frankfurt – Die Europäische Zentralbank wird nach Darstellung des niederländischen EZB-Ratsmitglieds Klaas Knot sowohl im Februar als auch März die Zinsen und jeweils 0,5 Prozentpunkte anheben. Auch in den Monaten danach werde die EZB mit weiteren Zinserhöhungen nachlegen, sagte Knot am Sonntag in einem Interview des Senders WNL. Man werde im März noch nicht durch sein. Weitere Schritte im Mai und Juni würden folgen.