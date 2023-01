Athen: Flugzeug nach Bombendrohung sicher gelandet

Athen, Dublin – Nach einer Bombendrohung ist ein Flugzeug der Fluggesellschaft Ryanair sicher in Athen gelandet. Dies sagte die Sprecherin des Flughafens der griechischen Hauptstadt Elena Dimopoulou am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Alle Menschen sind wohlauf und in Sicherheit", sagte sie. Sondereinheiten der Polizei kontrollierten das Flugzeug und das Gepäck.