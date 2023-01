26-Jähriger krachte in St. Ulrich betrunken gegen Weidezaun

In St. Ulrich am Pillersee kollidierte Samstagabend ein alkoholisierter Autofahrer (26) mit einem Weidezaun und wurde verletzt.

St. Ulrich a. P. – Ein 26-Jähriger kam am Samstag gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto von der Straße ab. Der Deutsche fuhr auf der Schwendterstraße von Hochfilzen in Richtung St. Ulrich am Pillersee. In einer Rechtskurve geriet der junge Mann über die Straße hinaus und kollidierte mit einem Weidezaun.