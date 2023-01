Wieder zahlreiche schwere Skiunfälle am Sonntag in Tirol

Akja und Hubschrauber waren am Wochenende in Tirol gefragt. Auf den heimischen Skipisten kam es zu vielen Zusammenstößen und Stürzen, die schwere Verletzungen zur Folge hatten. Häufig setzten Unfallbeteiligte ihre Fahrt einfach fort.

Sölden – Auf Tirols Pisten kam es am Sonntag zu zahlreichen Unfällen. So geriet ein Snowboarder (37) aus den Niederlanden im Bereich der Finkenberger Almbahnen über den Pistenrand hinaus, stürzte in ein ausgetrocknetes Bachbett und zog sich Rückenverletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in das Krankenhaus Schwaz geflogen.