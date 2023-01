FPÖ-Abwerzger präferiert derzeit Koalition mit SPÖ

Ebenso für "durchaus möglich" hielt der Landesparteiobmann, dass sich Doskozil - dem Ambitionen auf die rote Spitzenkandidatur bei der kommenden Wahl nachgesagt werden - sich letztlich gegen Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner durchsetzen wird. Doskozil stehe der FPÖ vor allem in der Asyl- und Migrationspolitik näher als der "Flügel" rund um Rendi-Wagner. Aber auch generell sah Abwerzger die SPÖ-Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der FPÖ im Schwinden. Die "vernünftigeren Kräfte" in der Partei hätten "aus der Ausgrenzungsdoktrin des Franz Vranitzky gelernt". Zudem gebe es mit den Gewerkschaften viel Gemeinsames, auch habe er in Tirol in der Vergangenheit mit SPÖ-Politikern gut zusammengearbeitet.