Sillian will die Jugendlichen in der Gemeinde halten

Sillian – Sillianer Jugendliche pendeln an den Wochenenden gerne nach Lienz, um auszugehen. Heim geht es dann wieder mit dem Bus, und zwar oft mit dem Nightliner des Verkehrsverbundes. Wobei die Abfahrt in Lienz um 21.25 Uhr nicht einmal auf dem Papier tatsächlich der Bezeichnung Nachtbus gerecht wird. Der Nightliner fährt auch nur an den Freitagen und Samstagen sowie an den Abenden vor einem Feiertag. Kino- und Konzertbesuche dürften schon schwierig werden, wenn man fürs Heimkommen auf diese Verbindung angewiesen ist.

„Als ich jung war, sind an den Wochenenden Kolonnen von Autos voll mit jungen Leuten nach Sillian gefahren“, berichtet Franz Schneider, seit einem Jahr Bürgermeister in der Pustertaler Gemeinde. „Ähnliches würde ich mir für unsere jungen Leute wieder wünschen.“ Es gab damals sieben, acht Lokale, an den Wochenenden waren sie bestens besucht. In der Szenedisco konnte man bis in die Morgenstunden feiern. Auch Bands traten regelmäßig auf. Diese Zeiten sind allerdings vorbei. Lokale haben geschlossen. Aktive Jugendarbeit in der Marktgemeinde scheitere seit einigen Jahren am fehlenden Personal, bedauert Schneider.