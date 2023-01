Matreierin Leonie Wibmer: Preis für ein vierfaches Musiktalent

Lienz – Leonie Wibmer ist nicht nur vielseitig begabt, sondern auch fleißig. Die Matreierin, die 2002 geboren wurde, begann als Kind mit Blockflöte. Im Lauf der Jahre hat sie an der Landesmusikschule Matrei erst Gitarre und Klavier gelernt, danach folgten Saxophon und zuletzt Cello. Dafür bekam die junge Musikerin, die ihre Matura am Sport-BORG absolviert hat, den Förderpreis des Kiwanis-Clubs Lienz-Osttirol.

Während der Feier gab die 20-Jährige einige Kostproben ihres Talents. Auf der Gitarre spielte sie ein Stück von Francisco Tarréga, am Klavier ließ sie Musik von Franz Schubert erklingen, und den Abschluss bildete ein Stück von Henry Eccles am Saxophon. Heute studiert Leonie Wibmer Pharmazie in Innsbruck. An den Wochenenden und in den Ferien verstärkt sie die Musikkapellen Matrei und Thurn mit ihrem Können.