„Sturzpilot“ Brigadoi holte den Sieg beim Dolomitenlauf nach

Obertilliach – Vor drei Jahren wollte es für Mauro Brigadoi beim Langlauf-Klassiker Dolomitenlauf noch nicht klappen. 2020 stand er kurz vor dem Triumph, doch beim Zielsprint in Lienz crashte Brigadoi mit seinen beiden Fluchtgefährten. So war der Traum vom Sieg ausgeträumt, den er sich nun erfüllte. „2020 war der Vierte hinter uns der strahlende Sieger, heute hat es endlich mit dem Triumph geklappt. Ich bin so happy über den Erfolg und mein ganzes Team hat super gearbeitet“, freute sich der 31-jährige Italiener nach dem 42-km-Klassikrennen in Obertilliach. Als bester Österreicher landete der 45-jährige Innsbrucker Michael Kirchler an der elften Stelle. „Ich habe gezeigt, dass auch Routiniers vorne mitfahren können. Es lief heute von Meter zu Meter besser“, freute sich Kirchler. Beim 42-km-Damenrennen war die Schwedin Malin Boerjesjoe nicht zu schlagen. Die 26-Jährige feierte einen unangefochtenen Start-Ziel-Sieg. Stark präsentierten sich auch die Österreicherinnen um Anna Schmidhofer, die Rang drei über die Langdistanz belegte, die Tirolerin Petra Tanner siegte über die 20 km und die junge Osttirolerin Julia Lindsberger verpasste das Podest als Vierte nur knapp. „Ich habe mich mit dem Wachs verpokert“, meinte die 16-Jährige.