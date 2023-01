Zwei alkoholisierte Urlauber fielen in Salzburg aus dem 1. Stock

In Salzburg stürzte ein Koreaner, der eine Zigarette rauchen wollte vom Balkon seiner Unterkunft. In Werfenweng fiel ein Slowake im Stiegenhaus vom ersten Stock bis in den Keller.

Salzburg – Im Bundesland Salzburg sind am vergangenen Wochenende gleich zwei Mal alkoholisierte Urlauber aus dem ersten Stock ihrer Unterkunft abgestürzt. In der Landeshauptstadt fiel ein Koreaner beim Rauchen vom Balkon und in Werfenweng stürzte ein Slowake im Stiegenhaus vom ersten Stock bis in den Keller, berichtete die Polizei.





In der Nacht auf Sonntag wollte ein 22-jährige Koreaner auf dem Balkon seines Hotels in der Stadt Salzburg noch eine Zigarette rauchen. Dabei dürfte er sich zu weit über das Geländer gebeugt haben und stürzte vom Balkon im ersten Stock des Gebäudes. Der Urlauber, der laut Polizei deutliche Alkoholisierungssymptome aufwies, zog sich dabei mehrere Knochenbrüche zu. Ein Passant, der den Sturz gesehen hatte, verständigte das Rote Kreuz, das den Koreaner ins Uniklinikum brachte. Die Polizei konnte nach umfangreichen Ermittlungen Fremdverschulden ausschließen.