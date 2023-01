Landesweiter Stromausfall in Pakistan kann bis zu zwölf Stunden dauern

Derzeit ist die Energieerzeugung in Pakistan nachts abgestellt, da in den kühlen Monaten ein geringerer Verbrauch besteht. Beim Hochfahren kam es zu Schwankungen, die schließlich das Stromnetz lahmlegten.

Islamabad – In Pakistan ist am Montag in den frühen Morgenstunden landesweit die Stromversorgung zusammengebrochen. Nach Angaben des pakistanischen Energieministeriums könnte es bis zu zwölf Stunden dauern, bis der Stromausfall in allen Teilen des Landes behoben ist. Grund für den Zusammenbruch waren Schwankungen im Stromnetz.