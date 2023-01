Sizilianische Mafia generiert Umsatz von 40 Mrd. Euro pro Jahr

Rom – Die sizilianische Mafia generiert laut Experten einen Umsatz von jährlich 40 Milliarden Euro. Damit erwirtschafte sie zwei Prozent des italienischen Bruttoinlandprodukts und wesentlich mehr als Großkonzerne wie etwa die nationalen Energieunternehmen Enel und Eni, so eine Studie des Forschungszentrums des Handwerkerverbands CGIA.

Am gefährlichsten sei das zunehmende Vordringen der "Paten" in das normale Wirtschaftsleben. Nur wenige Provinzen Süditaliens seien vor der Präsenz mafiöser Strukturen sicher. Die Schattenwirtschaft in Italien wurde auf insgesamt 157 Milliarden Euro beziffert, 62,4 Milliarden davon seien auf Schwarzarbeit zurückzuführen, ergab die Studie.