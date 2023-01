Elf Menschen starben in brennendem Kleinbus in Thailand

Bangkok – Bei einem Unfall mit einem Kleinbus in Thailand sind elf Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug mit zwölf Menschen an Bord sei am Samstagabend in der zentralen Provinz Nakhon Ratchasima von der Autobahn abgekommen und habe Feuer gefangen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Passagier konnte sich demnach retten, während die anderen Mitreisenden in den Flammen starben. Unter den Toten waren zwei Kinder. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Unfallursache ein.