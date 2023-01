Schnee: Wieder Verkehrschaos und 5000 Haushalte ohne Strom in Kärnten

Klagenfurt – Starker Schneefall hat am Montag in Kärnten am Montag für Probleme bei der Stromversorgung und im Verkehr gesorgt. Laut Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) gab es bis Mittag rund 100 Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume, wegen Unfällen und Fahrzeugbergungen. Auf höher gelegenen Straßen galt vielerorts Schneekettenpflicht, etwa über den Wurzenpass (B109), oder die Katschberghöhe (B99). Rund 5000 Haushalte waren gegen 12 Uhr ohne Strom.

Von Verkehrsproblemen betroffen waren nicht nur Städten und Gemeinden, wo es sich vielerorts staute, sondern auch die Autobahnen. Mehrere Verkehrsunfälle mit Sachschaden bzw. Leichtverletzten gab es laut Polizei in Mittel- und Unterkärnten, mancherorts waren auch Bäume auf die Fahrbahn gestürzt, etwa auf der Keutschacher Straße. Zum Teil mussten Straßen wegen Behinderungen, etwa durch liegen gebliebene Lkw, gesperrt werden, so etwa die Turracher Straße (B95) bei Saureggen. Die Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Italien bei Grafenstein war nach einer Sperre am Vormittag einspurig wieder befahrbar.