Zwei Männer stellten sich bei Flucht vor Polizei in Deutschland tot

In ihrem Drogenwahn glaubten die beiden Männer offenbar, die Polizei würde ihnen ihre Darstellung abnehmen: Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, legten sich die beiden in den hinteren Teil ihres Fahrzeuges und stellten sich tot.

Erfurt – Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, haben sich in Erfurt im deutschen Bundesland Thüringen zwei 42-Jährige tot gestellt – jedoch ohne Erfolg. Wie die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt am Sonntagabend mitteilte, flüchteten die beiden mit ihrem Auto in der Früh vor einer Kontrolle im Ortsteil Azmannsdorf. Die Beamten entdeckten das Fahrzeug jedoch kurz darauf – von innen verriegelt.