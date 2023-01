Strafen, Berge und VdB-Angelobung: Das war „Tirol Live“

Petra Sansone von der Kinder und Jugend GmbH, Bergrettungs-Leiter Hermann Spiegl und Ex-ÖVP-Bundespräsidentschaftskandidat Andreas Khol waren am Mittwoch zu Gast bei „Tirol Live“.

Die Diskussion um höhere Strafen für Besitz, Herstellung und Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger nimmt seit Bekanntwerden des Falles rund um den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister an Fahrt auf. Während sich die Regierung auf eine Anhebung der Strafen geeinigt hat, fordert etwa Petra Sansone von der Kinder und Jugend GmbH den Ausbau von Präventionsprogrammen.

Auch diesen Winter müssen BergretterInnen wieder sehr oft ausrücken, um Menschen in Not zu bergen. Bergrettungs-Leiter Hermann Spiegl berichtete, wie es den Rettern in diesen oft schwierigen Situationen geht.