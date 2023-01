WK, ÖGB und Alfred Dorfer: „Tirol Live“ um 18 Uhr auf TT.com

Was kommt 2023 auf UnternehmerInnen und ArbeitnehmerInnen zu? Was sind die großen Herausforderungen im heurigen Jahr? Darüber diskutieren miteinander WK-Präsident Christoph Walser und ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth bei „Tirol Live“ mit Anita Heubacher. Walser fordert eine qualifizierte Zuwanderung und stößt damit in seiner Partei, der ÖVP, nicht auf uneingeschränkten Zuspruch. Wohlgemuth wird erklären, was der Zuzug für heimische Arbeitskräfte bedeuten könnte.