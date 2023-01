Verletzte bei Zusammenstoß im Slalom-Zielgelände in Kitzbühel

Kitzbühel – Am Rande des Slalomrennens am Sonntag in Kitzbühel ist es im Zielgelände zu einem Skiunfall gekommen. Laut Polizei kam es gegen 11.15 Uhr im Bereich der Schleusenausfahrt zum Zusammenstoß zwischen einem nicht mit dem Rennen in Verbindung stehenden 67-jährigen Skifahrer und einer 61-jährigen Slalom-Zuschauerin. Die Frau wurde dabei leicht am Handgelenk verletzt. Der Skifahrer blieb kurz stehen, hinterließ jedoch keine Daten.