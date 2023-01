Bis zu 30 cm in Teilen Osttirols: So geht es mit dem Winterwetter in Tirol weiter

Das winterliche Wetter setzt sich in dieser Woche in Teilen des Landes fort. Vor allem im Süden Osttirols werden bis Dienstag bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. In Nordtirol wird es in den kommenden Tagen dagegen wieder etwas sonniger und milder. Ab Donnerstag und Freitag könnte eine neue Kaltfront auch hier wieder für leichte Schneeschauer sorgen.