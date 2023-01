Bauarbeiten am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen: Änderungen im Fahrplan

Am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen wird die Oberleitungsanlage erneuert. Dadurch kommt es von 28. Jänner bis 31. März 2023 hauptsächlich an Wochenenden zu wechselnden Änderungen im Zugverkehr zwischen den Bahnhöfen Zirl und Ötztal.

Telfs – Bauarbeiten am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen machen in der Zeit zwischen 28. Jänner und 31. März Änderungen im Zugverkehr zwischen Zirl und dem Ötztal nötig. Wie die ÖBB mitteilen, wird die Oberleitungsanlage erneuert. Dadurch ist die Gleisanlage nur eingeschränkt verfügbar. Die geplanten Fahrplanänderungen im Überblick:

In diesen Zeiträumen entfallen die Züge der S-Bahn-Linie 5 zwischen den Bahnhöfen Telfs und Ötztal. Auch hier wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. An einigen Stationen fahren die SEV-Busse nicht vom jeweiligen Bahnhof, sondern von den siedlungsnahen öffentlichen Bushaltestellen ab. Eine Fahrradbeförderung ist in den Bussen des Schienenersatzverkehrs nicht möglich.

Bei einigen Fernverkehrszügen (beide Richtungen) entfällt der Halt in Ötztal-Bahnhof. Die ÖBB ersuchen die Kund:innen, sich zeitgerecht vor Fahrtantritt über die Änderungen zu informieren. Der Zug RJ 1287 in Richtung Feldkirch verkehrt am 28. Jänner und am 11. Februar 2023 bereits um 16:17 Uhr ab Innsbruck Hbf. Der Halt am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen entfällt an diesen beiden Tagen. (TT.com)