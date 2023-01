Nach Fund von Kinderleiche in Thüringen Obduktion anberaumt

Erfurt – Nach dem Fund einer Kinderleiche in Bad Blankenburg im deutschen Bundesland Thüringen soll der Leichnam nach Angaben des Landeskriminalamtes obduziert werden, wie eine LKA-Sprecherin am Montag mitteilte. Die Mordkommission des LKA ermittelt wegen des Verdachts der Tötung gegen den Lebensgefährten der Mutter des Kindes. Die Leiche des Kindes war am Freitag am Ortsrand des rund 6000 Einwohner zählenden Erholungsortes nahe dem Schwarzatal in Südostthüringen gefunden worden.