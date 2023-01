Innsbruck – Am Montagmorgen ist eine Frau in einem Innsbrucker Bus verletzt worden. Die 34-Jährige war gegen 8 Uhr mit der Linie 504 auf dem Rennweg unterwegs, als sie stürzte und sich am Kopf verletzte. Wie schwer, ist nicht bekannt. Warum sie gestürzt war, konnte die Österreicherin nicht sagen. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls, sich unter der Nummer 059133/7591 zu melden. (TT.com)