Gemeinsame Sache: Tirol und Bayern fordern „Überarbeitung“ der Grenzkontrollen

Mit gleich zwei gemeinsamen Briefen nach Berlin und Wien lassen Tirol und Bayern aufhorchen: Grenzkontrollen sollen optimiert, Verkehrsgruppen aktiv werden.

Innsbruck, München – Es ist eine Aktion, die in dieser Form bis dato einzigartig ist. Während sich Bayern und Tirol üblicherweise in Sachen Verkehr und Grenzkontrollen gegenseitig medial „Nettigkeiten“ ausrichten, erfolgte gestern ein ungewöhnlicher bayerisch-tirolerischer Paarlauf, den man öffentlichkeitswirksam verkündete.





Anlass sind einerseits die seit 2015 andauernden deutschen Personen-Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn bei Kufstein Richtung Rosenheim, andererseits der 2019 zwischen Österreich und Deutschland in Berlin paktierte 10-Punkte-Plan zur Entlastung der Bevölkerung entlang des Brennerkorridors. Schulter an Schulter rücken Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) und der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) aus, um bei beiden Themen sowohl den Bund in Deutschland als auch den in Österreich in die Gänge zu bekommen.

Der uneingeschränkte Personenverkehr im Schengen-Raum ist eine wichtige Errungenschaft innerhalb Europas, die durch die Grenzkontrollen erheblich beeinträchtigt wird. Die daraus resultierenden Staus und Behinderungen für den grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehr belasten und ärgern die Bürgerinnen und Bürger. Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel

Was die Grenzkontrollen betrifft, fordern beide die jeweils zuständigen Innenministerien auf, selbige „zu überarbeiten und zu optimieren“. Zumtobel verweist darauf, dass der uneingeschränkte Personenverkehr im Schengen-Raum eine „wichtige Errungenschaft innerhalb Europas“ sei. Die Kontrollen, insbesondere aber die Folgewirkungen wie teils kilometerlange Rückstaus würden sowohl den grenzüberschreitenden Verkehr als auch die BürgerInnen „belasten und ärgern“.

Bernreiter appelliert deshalb an Wien und Berlin, „mehr Energie darauf zu verwenden, die Zeit- und Komfortverluste auf Straße und Schiene so gering wie möglich zu halten“. Diesbezüglich sollten sich die Innenministerien künftig „besser austauschen und die wichtigen Akteure aus Verkehr und Infrastruktur“ miteinbeziehen, so Zumtobel und Bernreiter. Letzterer hält die Grenzkontrollen nach wie vor für „wichtig und sinnvoll“. Tirol hatte in der Vergangenheit die Aufrechterhaltung regelmäßig scharf kritisiert.

Wir legen Wert auf kurze Wege und schnelle Maßnahmen, von denen die Menschen auf beiden Seiten der Grenze profitieren. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter

Anderes Problem, gleiche Absender, andere Adressaten: Was den Umsetzungsgrad des Berliner Brenner-Pakts betrifft, so erinnern Zumtobel wie Bernreiter in einem weiteren Brief die Verkehrsministerien beider Länder an die bis dato ausständige Einberufung einer „gemeinsamen verkehrsträgerübergreifenden Arbeitsgruppe“ zwischen Deutschland und Österreich.

Diese hätte eigentlich die Aufgabe, eine effiziente Verkehrslenkung von Straße und Schiene zwischen den Ländern abzustimmen. Ausständig sei auch ein für Ende 2020 vereinbartes, zweites Ministertreffen in dieser Causa. Weiters wird beklagt, dass die Abfrage des Ist-Standes zu den weiteren Paketpunkten bis dato nur mittels „aufwändiger Recherchen“ möglich sei. Tirol wie Bayern fordern deshalb eine „übergeordnete Bestandsaufnahme“ durch die MinisterInnen Leonore Gewessler und Volker Wissing ein.

Bernreiter betont die Wichtigkeit einer Zusammenarbeit, um effektive Lösungen gegen den Brenner-Transit zu finden: „Leider bleibt der Bund hier bisher aktuelle Informationen schuldig.“ Freilich: Den Berliner Pakt hatte noch Bernreiters CSU-Kollege Andreas Scheuer abgeschlossen – seit dem Regierungswechsel in Berlin ist mit Wissing ein FDP-Mann für die Verkehrsagenden zuständig.

Auf TT-Anfrage verwies Gewessler u. a. darauf, dass „viele Themen aus dem 10-Punkte-Plan bereits in den unterschiedlichsten Formaten – insbesondere der Brenner-Korridor-Plattform – bearbeitet“ würden. Österreich, so die Verkehrsministerin, bringe sich hier „aktiv“ ein: „Um Fortschritt zu erzielen, braucht es jedenfalls auch den Willen der Regierungen in Berlin und Rom, sich hier zu beteiligen.“ (mami)