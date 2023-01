Junioren-Ski-WM: Keine ÖSV-Medaille im Teambewerb

Lech – Der Ausflug zum Weltcup-Hang von Lech/Zürs war am Montag für Österreichs Ski-Mannschaft bei der Junioren-Weltmeisterschaft nicht von Erfolg gekrönt. Beim Parallel-Mixed-Teambewerb in der Flexenarena musste sich die ÖSV-Equipe bereits im Viertelfinale mit 1:3 Norwegen geschlagen geben. Die Skandinavier durften sich wenig später über Bronze freuen – WM-Gold ging nach einem Sieg gegen Italien an Schweden.