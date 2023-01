Zwei Skifahrer bei Unfall in Rohrberg verletzt, dritte Beteiligte fuhr davon

Rohrberg – Von einem Skiunfall mit Fahrerflucht am Montag in Rohrberg berichtet aktuell die Polizei. Zwei Männer zogen sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu, die dritte Beteiligte fuhr weiter.

Zu dem Unfall kam es gegen 14.30 Uhr in der Zillertal Arena: Laut Polizei sah sich ein 56-jähriger Däne gerade eine Übersichtstafel im Kreuzungsbereich der Pisten Nr. 14 und 18 an, während ein 51-jähriger Brite langsam über die Piste 14 abfuhr. In schnellem Tempo näherte sich eine unbekannte Skifahrerin und fuhr von hinten auf den 51-Jährigen auf. Beide stürzten und prallten gegen den stehenden 56-Jährigen.