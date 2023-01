Betrunkener Autofahrer prallte in Kitzbühel gegen Schild und Straßenlaterne

Kitzbühel – Alkohol und Sekundenschlaf wurden am Montagnachmittag einem Autofahrer in Kitzbühel zum Verhängnis. Laut Polizei war der 32-jährige Belgier gegen 14.45 Uhr auf der St. Johanner Straße unterwegs, als er auf eine Verkehrsinsel mitten in der Straße geriet, dort gegen ein Verkehrsschild sowie eine Straßenlaterne stieß.