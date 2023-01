Hollywood gibt Oscar-Nominierungen bekannt

Am Dienstag wird es ernst. Ab 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles bekannt, welche Filme heuer zu den 95. Oscars nominiert werden. Besonderes Augenmerk richtet Österreich dabei auf die Frage, ob Marie Kreutzers Sisi-Film "Corsage" am 12. März in Hollywood um die Auslandsoscar mitrittert. So findet sich das Werk derzeit mit 14 anderen auf der Shortlist für den besten nicht englischsprachigen Film.