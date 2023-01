Marie Kreutzers "Corsage" nicht für Auslandsoscar nominiert

Zuletzt hatten die meisten Beobachter mit dieser Entscheidung gerechnet: Marie Kreutzers Sisi-Drama "Corsage" hat es nicht auf die Liste der letzten fünf Werke im Rennen um den Auslandsoscar 2023 geschafft. Als genereller Favorit für die Preisverleihung am 12. März in Hollywood kristallisierte sich bei der Bekanntgabe der Nominierungen am Dienstag unterdessen der Sci-Fi-Film "Everything Everywhere All at Once" mit elf Nennungen heraus.