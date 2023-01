Osttiroler Wirtschaftskammer fordert Betreuung für Betriebe

Nach wie vor sei der Arbeitsmarkt angespannt, im Jahr 2022 lag die Arbeitslosenrate im Bezirk bei 4,5 Prozent. Betriebe könnten ihren Bedarf an Arbeitskräften nur schwer decken, erklärte Hysek-Unterweger im Rahmen des Neujahrsempfangs in Lienz. Die Forderung nach flächendeckender Kinderbetreuung, um vor allem Müttern den Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, ist nicht neu. Im eigenen Familienbetrieb, der Unterweger Früchteküche, liege der Anteil weiblicher Arbeitskräfte bei 70 Prozent, erklärte die Obfrau. „In 15 Minuten soll für jede Familie in Osttirol eine qualifizierte Kinderbetreuung erreichbar sein“, verlangt Hysek-Unterweger. Betriebe mit vorwiegend männlicher Belegschaft würden sich leichter tun, „denn die Verantwortung für die Kinder ist weiblich“.