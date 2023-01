41-Jähriger wollte gestohlene Ware in Lokal in Rattenberg verkaufen

Insgesamt fand die Polizei im Rucksack des Mannes Ware im Wert von mehreren tausend Euro. Die Gegenstände waren großteils in Geschäften in Rattenberg gestohlen worden

Rattenberg – Aufgeflogen ist am Montag ein 41-jähriger Mann in Rattenberg beim Versuch, zwei gestohlene Sonnenbrillen – Etikett war noch dran – in einem Lokal zu verkaufen. Die Polizei konnte den Mann vor dem Lokal anhalten. Im Rucksack des mutmaßlichen Diebes befanden sich etliche Schmuckgegenstände. Eine der beiden hochpreisigen Sonnenbrillen konnte noch im Lokal aufgefunden werden. Die Gegenstände waren großteils in Geschäften in Rattenberg gestohlen worden.