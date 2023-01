„Er war wehrlos“: Afroamerikaner starb nach Polizeikontrolle in USA

Memphis (Tennessee) – Erneut sorgt in den USA ein Polizeieinsatz für Entsetzen, in dessen Folge ein afroamerikanischer Mann ums Leben gekommen ist. Der 29-jährige Tyre Nichols sei mehrere Minuten lang von den Einsatzkräften zusammengeschlagen worden, sagte einer der Anwälte der Familie, Antonio Romanucci, bei einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit). Nichols war der Polizei zufolge Anfang Jänner in der US-Metropole Memphis im US-Staat Tennessee wegen "rücksichtslosen Fahrens" angehalten worden.