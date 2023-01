Bestechung von „El Chapo“: Ex-Minister Mexikos vor New Yorker Gericht

New York – Weil er Schmiergelder in Millionenhöhe vom Ex-Drogenboss "El Chapo" angenommen haben soll, ist Mexikos früherer Sicherheitsminister Genaro García Luna in den USA vor Gericht. Am ersten Prozesstag gegen Luna in New York warf die Staatsanwaltschaft ihm am Montag vor, den Drogenschmuggel des Sinaloa-Kartells geschützt zu haben.